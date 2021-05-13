РИАМО - 13 мая. В Москве ликвидировали последствия ураганного ветра, обрушевшегося на город 12 мая. Поваленные деревья и конструкции вывезли, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

12 мая ветер повалил в столице 65 деревьев, повредил 27 машин и один фонарный столб.

«Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме», - сообщает пресс-служба.

Накануне в мегаполисе было объявлено экстренное предупреждение из-за гроз, ливней и порывистого ветра.

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