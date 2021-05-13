РИАМО - 13 мая. В селе Кудиново Богородского городского округа 12 мая со стены многоквартирного дома порыв штормового ветра сорвал утеплитель, который укрепляли на здании в ходе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Шквалистый ветер 12 мая в регионе срывал крыши с домов, а также повалил 95 деревьев. В регионе из-за порывистого ветра действовал «желтый» уровень опасности погоды.

Утеплитель был сорван со стены на площади 75-90 кв. м. Инцидент произошел в доме №1 по улице Центральной. Сейчас в здании проводят работы по утеплению торцевой стены.

Эвакуация жильцов из дома не проводилась. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Расселения жителей из здания не требуется.

Также 12 мая порывы ветра сорвали часть металлической крыши многоквартирного дома в поселке Литвиново городского округа Щелково. Кровля на здании была дополнительно обшита металлическими листами. Их сорвало с половины крыши (595 кв. м). Мягкая часть кровли дома от ветра не пострадала. В расселении жильцов из здания нет необходимости.

12 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал жителям области быть аккуратными на улице из-за штормового ветра, а также побыстрее добраться до дома и переждать непогоду в безопасном месте.

Также губернатор поручил оперативным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности из-за ветра.