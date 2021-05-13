РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. В подмосковном Красногорске задержали двоих мошенников, которые пытались похитить свыше 18,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в помещении одной из кредитных организаций в момент передачи муляжа денежных средств.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 159 УК РФ (подготовка к мошенничеству организованной группой, или в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилье).
Одному из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния», – заключила Петрова.
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