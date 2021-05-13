РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. В подмосковном Красногорске задержали двоих мошенников, которые пытались похитить свыше 18,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники для оказания содействия в устранении препятствий, связанных с государственной регистрацией права собственности нежилых помещений, расположенных в Москве, потребовали от руководителя коммерческой компании 250 тыс. долларов США (более 18,5 млн руб. – ред.), не имея при этом реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в помещении одной из кредитных организаций в момент передачи муляжа денежных средств.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 159 УК РФ (подготовка к мошенничеству организованной группой, или в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилье).

Одному из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния», – заключила Петрова.