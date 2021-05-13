РИАМО - 13 мая. В Москве ограничат движение транспорта на некоторых улицах в Южном и Западном административных округах из-за проведения дорожных работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 17 по 30 мая в связи с проведением дорожных работ автомобилисты не смогут проехать по некоторым участкам Электролитного проезда. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30.

Кроме того, с 12 мая ограничен проезд на участках Новозаводской улицы и улицы 1812 года.

Автомобилистов призвали планировать маршрут заранее.