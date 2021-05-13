РИАМО - 13 мая. Специалисты приступили к завершающему этапу монтажа последнего пролета самой длинной железнодорожной эстакады в столице в районе делового центра «Москва-Сити» для будущего МЦД-4, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Протяженность ж/д эстакады составит 2 км. Уже в июле планируется приступить к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке между путями Киевского и Смоленского направлений МЖД.

«На сегодняшний день готовы все опоры, идет монтаж последнего пролета. В июле планируется приступить к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на объекте появятся станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора, а после 2024 года специалисты приступят к возведению станции Ермакова Роща. Остановка Камушки будет находить прямо на эстакаде и свяжет потоки пересадочного узла «Деловой центр» и станции Тестовская МЦД-1.

Строительство соединительной ветки необходимо в реализации проекта МЦД-4 и в интеграции Киевского направления МЖД с МЦК. Также разгрузится метро и дорожная сеть в районе Киевского вокзала.

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