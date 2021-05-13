РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 мая. В Королеве максимально оперативно ликвидировали последствия сильного ветра, убрали сломанные деревья и обломанные ветки, сообщил глава города Александр Ходырев.

Штормовой ветер дул в Московском регионе вечером 12 мая. Жители Октябрьского бульвара, улиц Нестеренко, Щепкина, Пионерской, Тарасовской, Советской и других пожаловались на сломанные деревья, крупные ветки и поврежденные линии уличного освещения.

«Сотрудники городского предприятия «Автобытдор» быстро выехали на место», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Коммунальщики объезжали город и проводили уборку территорий.

Сообщить о необходимости устранения последствий непогоды можно по телефону Единой диспетчерской службы: +7 (499) 929-99-99. В экстренной ситуации нужно позвонить по номеру «112».