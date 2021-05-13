РИАМО - 13 мая. В результате штормового ветра в Московской области 12 мая было повалено 95 деревьев и повреждено 16 машин, сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.

Штормовой ветер 12 мая срывал крыши с домов, валил деревья. В регионе из-за шквалистого ветра был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Падения деревьев из-за ветра произошли в 25 городских округах Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал жителям региона быть аккуратными на улице из-за непогоды, побыстрее добраться до дома и переждать штормовой ветер в безопасном месте.

Также он поручил оперативным службам региона перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды.

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