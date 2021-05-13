РИАМО - 13 мая. Маленький мальчик упал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на юге Москвы, его госпитализировали, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что вечером 12 мая мальчик 2016 года рождения, оставшийся ненадолго без присмотра родителей, залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

«Мальчик доставлен в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», - сказала Иванова.

По ее словам, специалисты выполняют необходимый комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин данного ЧП. По результатам проверки примут одно из предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством решений.