РИАМО - 13 мая. Тушинский районный суд Москвы приостановил деятельность базовой станции ПАО «ВымпелКом» («Билайн») сроком на 30 суток, станция расположена около жилого дома на Митинской улице, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В ведомство обратились жители жилого дома №48 по Митинской улице. Они просили проверить законность размещения передающего радиотехнического оборудования на опоре двойного назначения.

В ходе экспертизы установили, что на опоре около жилого дома оборудована и функционирует базовая станция ПАО «ВымпелКом». При этом санитарно-эпидемиологическое заключение по оборудованию станции не выдавалось.

Решение суда было направлено в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве для фактического приостановления функционирования оборудования.