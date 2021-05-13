РИАМО - 13 мая. Столичные врачи выписали более 237 тыс. направлений на исследования с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Терапевты уже восемь месяцев пользуются системой поддержки принятия врачебных решений. За это время они выписали 237,5 тыс. направлений на исследования для диагностики предварительного диагноза, предложенного искусственным интеллектом», - сказала первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева.

Система СППВР представляет из себя набор инструментов, в рамках которой на каждом этапе клинических исследований пациента используется искусственный интеллект.

Изначально сервис помогает врачу в постановке предварительного диагноза. На основе жалоб пациента, которые специалист вводит в систему, искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных диагноза из 265 групп.

Врачи поставили свыше 1 млн диагнозов с начала работы системы, а искусственный интеллект продолжает обучаться.

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