РИАМО - 13 мая. За пять лет с момента начала работы операторы Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) столицы приняли более 26 млн обращений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В единый диспетчерский центр жители столицы могут обратиться по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Заявки принимают как по телефону, так и онлайн. Сегодня к информационной системе управления обращениями подключено свыше тысячи диспетчерских: достаточно всего одного сервиса, чтобы получить более 300 услуг», - сказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий отметил, что система постоянно совершенствуется, чтобы консультации были удобнее для горожан.

В первый год работы ЕДЦ принял около 2 млн обращений. За последний год операторам поступило около 7 млн обращений.

С прошлого года в сервисе появился голосовой помощник. Разговор с роботом занимает у горожан в среднем 1,5 минуты.

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