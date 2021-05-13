РИАМО - 13 мая. Жители столицы пожертвовали более 4 млн рублей с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru, деньги можно направить в 40 фондов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благотворительный сервис, запущенный на mos.ru осенью прошлого года, уже показал свою востребованность. Он дает возможность узнать о программах проверенных благотворительных фондов и в удобном формате перечислить средства их подопечным», - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

В настоящее время через портал можно пожертвовать деньги в 40 фондов. Сумма среднего взноса пользователей портала составила 275 рублей. Кроме того, на сайте «Душевная Москва» можно посмотреть отчеты расходов благотворительных фондов.

Благотворительный взнос можно сделать в разделе «Мои платежи», где также есть функция автоплатежа.

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