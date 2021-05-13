РИАМО - 13 мая. Согласно данным криптовалютной биржи Binance, стоимость биткоина составляет 46,9 тыс. долларов, она снизилась на 17,37%, сообщает Газета.ru.

Bitcoin (BTC) - электронная пользовательская платежная система по аналогии с цифровыми кошельками и банковскими счетами.

Котировка биткоина зависит исключительно от баланса спроса и предложения, она никем не регулируется и не сдерживается.

В феврале этого года курс биткоина падал до 44 570 долларов.