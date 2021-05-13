РИАМО - 13 мая. В Москве специалисты определили предмет охраны дома Лопатиных, который находится в Гагаринском переулке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Дом Лопатиных <...> играет важную роль для исторического облика района. Судя по особенностям планировки, изначально дом был отстроен в традициях «допожарного» (пожар 1918 года - ред.) классицизма с четким разделением на парадные и жилые помещения», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Эксперты утверждают, что проект дома не сохранился, но скорее всего его строили по планам ведущих архитекторов начала XIX века. Ранее объект использовался в качестве флигеля усадьбы барона Владимира Штейнгейля.

Внутри дома сохранились изразцовые печи и мраморный камин с подзеркальником, бронзовыми накладками и зеркалом, тянутые карнизы, печная плитка, лестничные ограждения, потолок с лепным декором. Все это включено в предмет охраны.​

Последним владельцем дома была семья известного философа, психолога, профессора Московского университета Льва Лопатина. В доме проводились так называемые лопатинские среды. В данных мероприятиях принимали участие выдающиеся деятели науки и искусства: Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, Афанасий Фет, Федор Тютчев, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко.