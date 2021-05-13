РИАМО - 13 мая. Восемь бесплатных стационарных общественных туалетов планируют капитально отремонтировать в Москве в 2021 году, сообщили РИАМО в пресс-службе ГБУ «Доринвест».

Капитальный ремонт туалетов, находящихся на балансе «Доринвеста», проводится ежегодно. В этом году отремонтируют объекты на Театральной аллее, улицах Красноармейской, Бирюлевской, Манежной, Осеннем бульваре, проспекте Андропова, Ленинском проспекте и в Кремлевском проезде.

На балансе ГБУ «Доринвест» находятся 193 бесплатных стационарных общественных туалета, 34 стационарных автоматических туалета-кабины и 3174 передвижных компактных туалета, которые устанавливают в местах проведения различных мероприятий.

В 2020 году в Москве были введены в эксплуатацию и открыты для посещения 24 общественных туалета нестационарного типа: 17 - стандартного класса и 7 - класса люкс. Они появились в местах массового пребывания людей и на территориях с высокой проходимостью.

«Вопрос об увеличении количества общественных туалетов нестационарного типа класса люкс с обязательным наличием оборудования для маломобильных граждан, а также мест их размещения находится в проработке», - добавили в пресс-службе.

В учреждение также поступают обращения горожан, которые предлагают установить новые бесплатные туалеты и увеличить время работы существующих. Все обращения рассматриваются вместе со столичным департаментом ЖКХ.

Работы по поддержанию надлежащего санитарно-технического состояния туалетов проводятся ежедневно. Общественные туалеты систематически подвергаются актам вандализма - чаще всего хулиганы воруют туалетную бумагу и дозаторы для жидкого мыла, а также оставляют надписи.