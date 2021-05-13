РИАМО - 13 мая. Жители России на прошедших майских праздниках потратили больше денег на фитнес, одежду, обувь и мини-путешествия, чем за аналогичный период 2020 года, пишет в четверг газета «Известия».

Согласно данным «Платформы ОФД», траты на фитнес, одежду и обувь выросли на 10% и 3%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда действовал период самоизоляции.

Так, в этом году средний чек при покупках в фитнес-центрах и тренажерных залах составил почти 2,4 тыс. рублей. В категории одежда и обувь — почти 4,7 тыс. рублей.

А вот траты, связанные с покупкой товаров для строительства, ремонта и дачи, выросли только на 1%.

По словам президента Союзлегпрома Андрея Разбродина, в прошлом году наблюдалось падение продаж одежды и обуви. Это также было связано с распространением коронавируса и введением режима самоизоляции.

Кроме того, на прошедших майских праздниках выросло число мини-путешествий по регионам России. Таким образом, россияне решили наверстать упущенный шанс отдохнуть за прошлый год.

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