РИАМО - 13 мая. В социальных сетях столичного зоопарка начался конкурс по выбору имени для белой медведицы, спасенной от истощения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новую обитательницу зоопарка спасли на острове Большевик в Заполярье. Она весила всего 56 кг при норме порядка 90 кг. Медведица не могла прокормить себя и была обречена на гибель, если бы осталась в дикой природе. Хищница живет в зоосаде с конца апреля, но клички у нее еще нет.

«Медведица уже освоилась. С аппетитом ест и набирает вес. В ее рацион входит крольчатина, свинина, говядина и курятина. Хищница обожает ловить в своем бассейне карпов и форелей, она постепенно оттачивает охотничьи навыки», - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.​

Поделиться своими идеями по выбору имени для медведицы можно в комментариях к фотографии хищницы на страницах зоопарка в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram.

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