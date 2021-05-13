РИАМО - 13 мая. Депутаты Госдумы планируют обратиться в российское правительство с инициативой о привлечении Росгвардии к охране школ, пишет в четверг газета «Известия».
11 мая в казанской школе в результате стрельбы от рук 19-летнего Ильназа Галявиева погибли девять человек, пострадали порядка 30. Часть пострадавших направили на лечение в Москву. После трагедии в школе в ряде регионов РФ заявили об усилении внимания к безопасности учебных организаций.
В течение ближайших двух недель фракция «Справедливая Россия» планирует направить предложение в кабмин.
В Совете Федерации согласились с данной инициативой. Там отметили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности в учебных заведениях страны.
В ЛДПР считают, что данная инициатива не потребует дополнительных финансовых затрат. А в КПРФ отметили, что привлечение росгвардейцев к этой работе не должно привести к раздуванию штата ведомства. В «Единой России» согласились с тем, что школы РФ должны находиться под охраной профессионалов.
«Нужно, чтобы школы охраняли профессионалы, которые у нас есть во внутренних войсках и Росгвардии. Этот парень в Казани уже окончил школу, но спокойно туда вошел. В учреждениях должна сидеть не женщина в форме. У нас же есть гвардейцы и цифровые технологии», - подчеркнул первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.
Он добавил, что в здании каждой школы следует установить наблюдение, которое могло бы различать всех, кто входит.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что в школы нужно возвращать уроки по начальной военной подготовке.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии