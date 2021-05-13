В России 1 июня вступает в силу новый закон о просветительской деятельности. Между тем и сам законопроект, и поправки к нему вызвали широкий резонанс и споры в сети. В чем плюсы и минусы нововведений, пострадают ли блогеры и коучи, попадут ли под удар частные семинары и курсы, разбирался обозреватель РИАМО с помощью экспертов.

Что такое просветительская деятельность

В марте этого года Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Они призваны запретить использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В частности, запрещается сообщать обучающимся недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также побуждать к действиям, противоречащим Конституции РФ.

Одним из поводов к разработке закона стало резонансное выступление новоуренгойского школьника в Германии. На мероприятии в бундестаге в День скорби он дал неоднозначную оценку событиям Второй Мировой войны, в частности, заявил, что не все немецкие солдаты хотели воевать. Тогда подростка обвиняли в оправдании нацизма, жаловались в прокуратуру и ФСБ и задавали вопросы педагогам. Защитники школьника заявляли, что это лишь призыв к отказу от войн. Так или иначе, законодатели задумались.

Законопроект также вводит понятие «просветительская деятельность». Под него попадает вся деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ и при этом направленная на распространение знаний, умений, навыков и так далее. И сейчас это основное, что беспокоит общественность.

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Коучи вне закона

сайт мэра Москвы

По мнению председателя Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Александра Солонкина, обновленный закон ударит по недобросовестным коучам, паразитирующим на доверчивости людей. Он отсеет тех, у кого нет лицензии и права аттестации по итогам обучения, отмечает Солонкин.

Главный же плюс, по его мнению, в том, что закон выводит из тени различные иностранные компании, которые финансируются зарубежными силовыми структурами и под видом социально ориентированных НКО и фондов активно продвигают собственные ценности в нашей стране.

О необходимости урегулирования деятельности специалистов в сфере бизнес-образования, а также психологических, языковых и иных тренингов говорит и член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов.

«Деятельность данных специалистов практически невозможно отличить от образовательной. Осуществляется она без специального разрешения, без утверждения образовательных программ, документы об образовании не выдаются совсем или выдаются сертификаты о прохождении того или иного курса и иные», – комментирует Агапов.

Текущая ситуация, по словам адвоката, создает условия для преследования по закону данных специалистов за осуществление приносящей доход деятельности без получения лицензии.

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Порядок или волокита?

Закон о просветительской деятельности привнес в сферу образования дополнительный государственный контроль – и это в целом хорошо, считает соучредитель digital-академии «Новая Сфера», продюсер онлайн-школ, бизнес-тренер Давид Гвана.

«Необходимость стандартов давно возникла и, надеюсь, приведет к началу формирования правил оказания услуг, в том числе в онлайн-образовании», – говорит Гвана.

С другой стороны, как отмечает эксперт, закон осложнил работу просветительских проектов. Ведь под понятие просветительской деятельности попадают любые мероприятия, направленные на популяризацию научных знаний.

«Как часто бывает, мы имеем размытые правила толкования. Вероятно, возрастет количество бюрократических процедур – придется предоставлять какие-нибудь бумажки в какие-нибудь органы, и для многих волонтерских проектов это может стать причиной для сворачивания деятельности», – опасается собеседник РИАМО.

Поэтому эксперт уверен в необходимости разработки дальнейших поправок – в частности, тех, которые установят четкие требования к организациям, занимающимся просветительской деятельностью.

«На текущий момент больше всего от нового закона страдают представители научного мира и общественные организации. А вот сфера онлайн-образования все так же остается слабо регулируемой государством», – добавляет эксперт.

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Охота на ведьм

сайт мэра Москвы

За дальнейшие поправки выступает и председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Подмосковье, кандидат филологических наук Александр Букин.

«Законодатели имели благие намерения оградить детей от псевдо-образовательных лекций непонятных организаций, особенно после странного выступления школьника в Германии. В результате получился невнятный текст, который напугал всех. В итоге все опасения были услышаны, и законодатели пообещали внести правки в итоговый документ для полной ясности», – рассказал Букин по итогам обсуждения проекта в ОП РФ.

Эксперт уверен, что имеющихся законов вполне хватает для регулирования действий недобросовестных просветителей в образовательных учреждениях. При этом новый закон может напугать региональных руководителей, которые и вовсе перестанут принимать на своей территории какие-либо просветительские мероприятия.

В свою очередь, независимый эксперт Минюста России Алексей Нилов предлагает исключить из поправок к законопроекту требования согласовывать с федеральными органами власти любые контакты с зарубежными коллегами по линии науки и образования. Он подчеркивает, что запрет на разжигание межнациональной розни прописан в других законах. Обращаться же по малейшему вопросу за разрешением в Министерство просвещения, по его мнению, неприемлемо, а на практике будет невыполнимо – чиновники увязнут в лавине обращений.

«Есть риск устроить новую «охоту на ведьм». Нельзя ограничивать цензурой просветителей: из них и их последователей могут получиться гениальные мастера своего дела, новаторы», – уверен эксперт.

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Блогеры попадут под каток?

К понятию «просветительская деятельность» можно отнести все, что угодно: начиная от кулинарных курсов до советов по диете в личном блоге и тренингов по здоровью.

«По сути, под каток системы при желании может попасть кто угодно», - считает глава Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Александр Солонкин.

С ним согласен юрист, гендиректор ООО «Альбатрос» Александр Закондраев. По его словам, само понятие просветительской деятельности высосано из пальца и очень абстрактно, оно также отчасти дублирует понятие «воспитания», введенное президентским законом прошлого года.

«Сам по себе он достаточно абсурдный. Ну, какое отношение имеет задолженность по уплате налогов к праву субъекта вести просветительскую деятельность? И как оценивать требование к опыту «участия в реализации общественно значимых инициатив»?» – спрашивает Закондраев.

Он также отмечает, что еще на стадии общественного обсуждения проекта постановления на официальном портале проектов нормативных правовых актов он собрал лишь 70 голосов «за» и более 25 тысяч «против».

Управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин обращает внимание на первый пункт проекта положения, согласно которому «Положение устанавливает порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную, научную деятельность и деятельность в сфере культуры, а также порядок проведения контроля за ней».

Это значит, что действие постановления планируют сузить и направить исключительно на профильные организации, которые и так всегда занимались просветительством на постоянной основе, поясняет эксперт. Следовательно, регулирование не затронет просветителей-одиночек, включая блогеров и весь независимый сегмент информационной сферы.

«Условно говоря, Вася, у которого есть YouTube-канал про ремонт автомобилей, и Маша с ее блогом про красоту под действие постановления не попадут ровно до тех пор, пока их официально не пригласят почитать лекции в университет, НИИ или какой-нибудь культурный центр», – резюмирует Матюнин.

В свою очередь, Александр Солонкин предлагает дождаться пояснительной записки со стороны Правительства РФ.

«Данный законопроект самым прямым образом касается всех нас, так как для многих это лежит в плоскости дополнительного профессионального образования, курсов и иных программ по повышению культурного кода граждан», – заключил эксперт.