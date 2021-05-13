РИАМО - 13 мая. Столичный футбольный клуб «Локомотив» одержал победу в Кубке России, обыграв в решающем матче самарские «Крылья Советов», сообщает Газета.ru.

Матч прошел на стадионе в Нижнем Новгороде. На трибунах присутствовали более 21 тыс. зрителей. Встреча закончилась со счетом 3:1.

В «Локомотиве» голы забили Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

В «Крыльях Совета» автором единственного гола стал Владислав Сарвели.