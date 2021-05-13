РИАМО - 13 мая. В Москве и Подмосковье в четверг прогнозируются кратковременные дожди, температура может подняться до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем регион останется под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура в этот день в столице составит от 19 до 21 градуса тепла, в Московской области - от 17 до 22.

Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с, а относительная влажность воздуха будет порядка 50%. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 749 мм рт. ст.

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