РИАМО - 12 мая. С начала этого курьеры «Почты России» доставили более 700 тыс. отправлений по Москве и Подмосковью, каждый день они доставляют порядка 10 тыс. отправлений. Об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Большая часть доставленных посылок приходится на столицу – порядка 70% всех отправлений в регионе. По данным за этот год, спрос на услугу продолжает расти.

«Нам важно, чтобы людям было комфортно. Если жителям Москвы и области удобнее отправлять и получать свои письма и посылки с помощью курьера, мы обеспечим это. По статистике за последний месяц в будний день в среднем московских клиентов обслуживали порядка 230 курьеров, а по области – 140», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Вызвать курьера очень просто. Это можно сделать через сайт почты или в мобильном приложении, там клиент делает заявку на определенное время. При этом курьер вручает ему чек с трек-номером, с помощью которого можно отследить путь отправления. При необходимости курьер может сам упаковать отправление и заполнить все бланки. Затем отправление он доставит получателю.

По мнению активного пользователя услуги Марии Панюковой из Раменского, вызывать курьера на дом удобно многим жителям, например, пожилым или родителям с маленькими детьми.

«Я вызывала курьера и для доставки моего товара из интернет-магазина, который прибыл на нашу почту. Потом по работе необходимо было передать документы, вызвала курьера, он все доставил. Я часто пользуюсь услугами почты, и мне, маме с маленьким ребенком, возможность отправлять или получать на дому очень удобно», - отметила Панюкова.

Сервисом курьерской службы «Почты России» пользуются и обычные москвичи, и компании. Чаще всего клиенты отправляют подарки родным и близким, среди которых – техника и косметика. Юридические клиенты с помощью курьеров пересылают документацию, производственные предприятия – образцы продукции.