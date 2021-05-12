РИАМО - 12 мая. Заместитель председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Галина Уткина доложила, что поток машин со строительным мусором в район населенных пунктов Чулково, Михайловская Слобода, Еганово в Раменском округе Подмосковья сократился. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Местные жители жалуются, что со строительной площадки научного кластера МГУ им. Ломоносова в Москве едет слишком много грузовиков со строительными грунтами. Также люди беспокоятся, что под видом строительных отходов здесь могут складировать бытовые. Главными проблемами для них стали неприятный запах и шум.

Между тем, Мособлдума организовала регулярные проверки и не выявила предельно допустимых показателей загрязняющих веществ в воздухе. Также на въезде установлены прожекторы, которые освещают содержимое грузовиков. Кроме того, ведутся круглосуточные дежурства.

«На данный момент ситуация значительно улучшилась, количество жалоб жителей резко снизилось. Поток машин сократился до 16-18 автомобилей в час. Но мы продолжаем следить за ситуацией, так как некоторые нарушения все же были установлены», - сказала председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Например, у операторов не были оформлены некоторые документы. Процедурные нарушения находятся на контроле. Трех человек привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения рекультивации.

Проблемное складирование грунтов в Раменском округе продолжит находиться на контроле у Мособлдумы.