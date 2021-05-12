РИАМО - 12 мая. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти пенсионерки в результате падения на нее дерева, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье в среду дул штормовой ветер.

Известно, что в среду 79-летняя женщина ехала в Луховицах на велосипеде, на нее упало дерево. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Следователем осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливается организация, занимающаяся благоустройством территории на которой произошло ЧП.