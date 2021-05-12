РИАМО - 12 мая. С приходом тепла в отделениях почтовой связи Подмосковья выросли продажи страховых полисов, преимущественно клиенты оформляют страховку от укуса клещей, также они страхуют имущество. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России» макрорегион Москва.

Программа «Антиклещ» помогает гражданам получить амбулаторно-поликлиническую помощь, неотложную и экстренную госпитализацию. Сами клещи могут переносить инфекционные болезни, которые опасны для здоровья.

«Сезон открыт и жители Подмосковья уже активно занимаются облагораживанием своих участков. При этом нужно оставаться внимательными к своему здоровью и опасаться клещей. Страховка подходит как дачникам, так и всем, кто любит отдыхать на природе и путешествовать по России», – отметила заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Московской области Татьяна Демидова.

Она добавила, что полис позволит быстро получить помощь, провести лабораторные исследования клеща, а также лечение и реабилитацию при необходимости. Полис становится активен спустя семь дней после покупки. Срок действия полиса в РФ: 365 дней. Застраховать можно любого человека с первых дней его жизни до 100 лет.

Кроме того, жители Московской области страхуют жилье. Они оформляют страховку городской и загородной недвижимости. В I квартале продажи данного полиса выросли почти на 150% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Срок действия программы составляет от 1 месяца и представляет собой надежный способ защиты имущества от пожара или стихийных бедствий.

Лидерами по оформлению страховок стали Кашира, Люберцы, Подольск и Мытищи.

Для того, чтобы купить страховые программы, в отделении почты нужно указать полное имя и контактный телефон человека, для которого этот полис будет приобретен. Полис также можно оформить на дому. Этим занимаются почтальоны. В таком случае оплатить его можно будет через мобильный почтово-кассовый терминал.