РИАМО - 12 мая. Жители Подмосковья оформили свыше 300 заявок на обслуживание газопроводов и установку газоанализаторов в квартирах через Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона с 9 апреля, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил данную инициативу после взрыва в Химках. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

«Обеспечить полную безопасность сложно, если у собственников разных квартир договоры с несколькими (а то и десятками) специализированных организаций. Поэтому мы рекомендуем заключить договор на обслуживание ВКГО с той спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование», - сказала глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Заявки передают в управляющую компанию многоквартирного дома. Она сама заключает договор на обслуживание, либо передает его специализированной организации в течение 10 рабочих дней. В случае с установкой газоанализатора, заявитель в течение 10 дней получит предложение об установке оборудования.

Чтобы закрыть заявку, к ней прикладывают подписанный скан-образ договора или скан-образ квитанции об оплате услуг на техобслуживание.

Договоры по всем заявкам уже успели заключить в городских округах Бронницы, Власиха, Лосино-Петровский, Павловский Посад, Руза и Серпухов.

Больше всего заявок поступило из городских округов Люберцы (21), Химки (16), Королев (15), Наро-Фоминский (15), Богородский (14), Дмитровский (14), Ленинский (13), Одинцовский (13), Домодедово (12), Орехово-Зуевский (11), Электросталь (11).