РИАМО - 12 мая. Администрация подмосковного Зарайска провела несколько встреч с субъектами малого и среднего бизнеса в текущем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На одной из встреч обсуждались вопросы подготовки кадров в структурном подразделении № 2 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», а также проблемы налогового администрирования. Обсуждалась и необходимость вносить данные об отходах в кадастр Московской области.

На другой встрече обсуждались субсидии при трудоустройстве безработных для предпринимателя, а также законодательство для мигрантов.

Также в округе прошла ярмарка вакансий. Все субъекты малого и среднего предпринимательства заранее уведомили о ней.

Администрация провела в первом квартале года семинары по темам: «Электронный документооборот в 2021 году. Первичные документы, регламенты и налоговый контроль», «Охрана труда в организации: новые правила в 2021 году» и «Новые санитарные правила и требования противопожарного режима».