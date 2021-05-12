РИАМО - 12 мая. В рамках I этапа обработки земель от борщевика Сосновского в Подмосковье удалось уничтожить сорняк на площади свыше 2 тыс. га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«I этап проведения мероприятий по борьбе с борщевиком в области начался 1 мая. Применяются различные способы избавления от него: выкапывание сорняка, многократное выкашивание, перепашка и дискование поля, замещение посевом других растений, обрезание соцветий, выжигание, а также протравливание гербицидами», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что первый этап завершится 10 июня. Всего в текущем сезоне будет проведено три этапа обработки. Специалисты планируют обработать 16 тыс. га земли от ядовитого сорняка.

В Подмосковье штрафы за борщевик ввели с ноября 2018 года. В текущем году их сумма остается неизменной. Так, штраф для граждан составит от 2 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, юрлиц - от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Борщевик Сосновского является ядовитым растением. Он может вызвать у людей сильные ожоги, которые требуют длительного лечения.