РИАМО - 12 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса, российское правительство оперативно сработало, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства России за прошлый год. В мероприятии принял участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как отметил Мишустин с своем выступлении, главной темой 2020 года стала борьба с Covid-19: соцподдержка, образование, здравоохранение, развитие туризма, поддержка экономики. Пандемия коронавируса отразилась на всех ключевых направлениях внутренней политики страны и потребовала радикального пересмотра программ бюджета.

«Прошлый год стал непростым испытанием, всем уровням и ветвям власти пришлось полностью перестроить работу для борьбы с угрозой. Правительство РФ сработало оперативно, удалось выстроить грамотную антикризисную политику и достойно выдержать год пандемии. Была сформирована комплексная система поддержки ключевых для страны отраслей и сфер», - сказал Брынцалов.

По его словам поддержка государства была направлена не только на стабилизацию ситуации, недопуск кризисов, но также на дальнейшее развитие. Социально незащищенные категории россиян не остались без помощи, а сферы здравоохранения и образования вышли на качественно новый уровень.

Он отметил, что в стране увеличился поток внутреннего туризма, отмечены положительные тенденции в импортозамещении и многое другое.

«Таким образом, приоритеты, определенные президентом в послании (Федеральному собранию – ред.) – забота о семье и детях, развитие экономики, поддержка регионов – были учтены, несмотря на все сложности», - добавил спикер регионального парламента.

Он уточнил, что прошедшие месяцы этого года наглядно говорят о том, что в стране смогут и дальше успешно работать в рамках заданных задач - есть все механизмы и необходимые ресурсы.