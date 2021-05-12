РИАМО - 12 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса, российское правительство оперативно сработало, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Премьер-министр страны Михаил Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства России за прошлый год. В мероприятии принял участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как отметил Мишустин с своем выступлении, главной темой 2020 года стала борьба с Covid-19: соцподдержка, образование, здравоохранение, развитие туризма, поддержка экономики. Пандемия коронавируса отразилась на всех ключевых направлениях внутренней политики страны и потребовала радикального пересмотра программ бюджета.
По его словам поддержка государства была направлена не только на стабилизацию ситуации, недопуск кризисов, но также на дальнейшее развитие. Социально незащищенные категории россиян не остались без помощи, а сферы здравоохранения и образования вышли на качественно новый уровень.
Он отметил, что в стране увеличился поток внутреннего туризма, отмечены положительные тенденции в импортозамещении и многое другое.
«Таким образом, приоритеты, определенные президентом в послании (Федеральному собранию – ред.) – забота о семье и детях, развитие экономики, поддержка регионов – были учтены, несмотря на все сложности», - добавил спикер регионального парламента.
Он уточнил, что прошедшие месяцы этого года наглядно говорят о том, что в стране смогут и дальше успешно работать в рамках заданных задач - есть все механизмы и необходимые ресурсы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии