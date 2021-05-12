РИАМО - 12 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что во время учения в вузе подрабатывал грузчиком, сообщает Газета.ru.

«В принципе мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то наверняка все знают, но, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально», — сказал Мишустин.

В 1983 году Мишустин поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института («Станкин»). В скором времени из-за высокой успеваемости он перевелся на дневное отделение. Уже в 1992 году Мишустин окончил аспирантуру этого учебного заведения.

Об опыте работы грузчиков в юные годы Мишустин рассказал во время выступления в Государственной думе с ежегодным отчетом кабинета министров.