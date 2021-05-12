РИАМО - 12 мая. В Можайске на продажу выставили нежилое помещение, его суммарная площадь составляет 15,3 кв. м., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится в доме №12-14 на улице Московской. В жилой зоне рядом с объектом имеется высокая интенсивность транспортных и пешеходных потоков. Таким образом, помещение обладает коммерчески выгодным месторасположением. Объект подходит для торгово-офисного назначения.

Его начальная цена составляет 419 тыс. рублей.

Для того, чтобы стать участником аукциона, нужно подать заявку. Сделать это можно на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 52508. Заявки на участие принимаются до 31 мая. Торги пройдут 3 июня.