РИАМО - 12 мая. Муниципальные власти Подмосковья обеспечили 482 многодетные семьи бесплатными земельными участками с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, в каких округах больше всего многодетных семей уже успели получить участки в этом году. Так, на первом месте стоит Богородский округ, где получили участки 74 семьи, затем Серпухов – 45 семей.

В Раменском округе землю получили 30 семей, 29 – Озерах, 27 – в Егорьевске, 25 – в Сергиево-Посадском округе, 23 – в Люберцах, 21 – в Ступине, 20 – в Домодедове, 19 – в Чехове, 18 – в Наро-Фоминском округе, 17 – в Жуковском.

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина, с 2011 года, когда был принят соответствующий закон, землю бесплатно получили 28 496 семей с тремя или более детьми.

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