РИАМО - 12 мая. Возгорание произошло в квартире вечером в среду в Мукомольном проезде в столице, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о загоревшейся квартире поступила в 21:08 среды. Пожар случился на втором этаже пятиэтажного дома по адресу: Мукомольный проезд, д. 7, корп. 2.

Принятыми мерами пожарные потушили возгорание в 21:29. Площадь пожара составила 9 кв. м.

Сведений о пострадавших при возгорании в квартире не поступало.