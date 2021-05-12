РИАМО - 12 мая. Жители России в апреле этого года подали в банки 79,7 тыс. заявок о реструктуризации кредитов, что говорит о потребности в пересмотре условий кредитных договоров. Об этом сообщает Газета.ru.

Всего, по состоянию на 28 апреля, от граждан поступило в банки 3,5 млн обращений об изменении условий кредитных договоров, из которых рассмотрено 99%.

По данным Центробанка, всего банки одобрили более 2 млн обращений, что составляет 59% от общего числа рассмотренных.

Общее число проведенных реструктуризаций составило 1,9 млн на общую сумму 927,3 млрд рублей.