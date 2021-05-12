РИАМО - 12 мая. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городском округе Щелково открылся центр поддержки предпринимательства «Мой Бизнес», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Клиенты могут получить консультацию для начала и развития бизнеса (включая выход на экспортные рынки), воспользоваться всеми формами государственной поддержки, а также обратиться за решением проблемных вопросов.

«С момента открытия офис «Мой бизнес» оказал консультационную поддержку более 600 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым, а также для восьми предприятий организовал взаимодействие с областным фондом поддержки внешнеэкономической деятельности по вопросу выхода на экспорт», - сообщает пресс-служба.

В 2021 году пять субъектов МСП с помощью офиса «Мой бизнес» в Щелкове подали документы на подтверждение статуса социально-ориентированных предприятий Московской области для дальнейшего получения субсидии и гранта.

Офис «Мой бизнес» в Щелкове находится по адресу: ул. Талсинская №24А. Обращаться предприниматели могут по телефону +7 (926) 840-04-79 либо по почте moybiznes.shchelkovo@bk.ru, а также по телефону горячей линии 0150.

Дополнительный офис расположен в помещении Промсвязьбанка по адресу: ул. Комарова, д. 2. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Таким образом, в Щелкове доступны два окна МФЦ для бизнеса с 36 услугами для предпринимателей.