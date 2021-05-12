РИАМО - 12 мая. На заседании Московской областной думы 13 мая депутаты планируют утвердить план мероприятий по реализации апрельского послания президента России Федеральному собранию и рассмотреть ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В планах - работа по изменению регионального и федерального законодательства, расширенные и выездные заседания комитетов, круглые столы. Всего документ включает более 30 мероприятий. Все они посвящены социально-значимым темам, на которых президент сделал акцент», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он пояснил, что в документе отмечены вопросы поддержки молодых семей с детьми, газификации, диспансеризации, развития первичного звена здравоохранения, экологии.

Например, профильный комитет подмосковного парламента планирует выступить с законодательной инициативой по изменению федерального КоАПа в части применения автоматической фиксации правонарушений в области обращения с отходами производства и потребления.

Также депутаты планирую рассмотреть вопросы внесения изменений в законы Московской области о прожиточном минимуме, физической культуре и спорте, льготном налогообложении и других.

21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Во время своей речи глава государства обратил внимание на социально-экономические проблемы страны и пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России. Продолжительность обращения составила 1 час 20 минут.