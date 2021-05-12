РИАМО - 12 мая. Для студентов Краснозаводского колледжа в Сергиево-Посадском городском округе полицейские провели акцию «Нет» наркотикам!», сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Акция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних.

Полицейские разъяснили молодым людям, почему человеку следует регулярно заниматься спортом и правильно питаться. А также рассказали, что происходит с организмом, который подвержен пагубным привычкам, в том числе употреблению энергетических напитков, наркотиков и психотропных веществ.

Ребята узнали об основных причинах и факторах, которые способствуют распространению наркомании среди молодого поколения, об административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в данной сфере.

В конце акции сотрудники полиции дали ребятам наставления, как уберечь себя от вредных привычек, пожелали им успехов в учебе.