РИАМО - 12 мая. В столице трем корпусам в составе жилого комплекса «Академика Павлова» с подземной автостоянкой выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Корпусы переменной этажности рассчитаны на 305 квартир. Первые этажи зданий будут отданы под социально-бытовые объекты, магазины, аптеки и кафе. Паркинг оборудован на подземном этаже. На прилегающей территории были созданы прогулочные зоны, детские, а также спортивные площадки. Сама территория была благоустроена и озеленена.

«К проверкам жилых домов привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

Строительство ЖК ведется по улице Академика Павлова, дом 40, корпус 1 за деньги инвестора. Комплекс находится на западе Москвы в районе Кунцево.