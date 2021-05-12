РИАМО - 12 мая. Санитарные инспекторы провели внеплановый рейд в кафе Mr. Kebab на Дубосековской улице столицы и выявили многочисленные нарушения в области профилактики распространения коронавируса, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Так, у ООО «Мистори» отсутствует техническая документация на установленные вентиляционные системы, а также на их подключение к общей системе. Над моечной ванной не предусмотрена местная вытяжная система.

Хранение дезинфицирующих средств в кафе не упорядочено. В обеденном зале не осуществляется обеззараживание воздуха кварцевыми лампами, а также отсутствует бактерицидный облучатель закрытого типа (рециркулятор) для активного обеззараживания.

На фирму составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Савеловский районный суд Москвы назначил наказание в размере 200 тыс. рублей.

Устранение нарушений в кафе Mr. Kebab находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

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