РИАМО - 12 мая. На Московской железной дороге в апреле 2021 года выросла погрузка различных грузов на 6,8% по сравнению с апрелем прошлого года и составила 6 млн т, сообщает пресс-служба МЖД.

«Грузооборот за апрель 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3% и составил 9,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 10,8% и составил 11,5 млрд тонно-км», - сообщает пресс-служба.

За январь-апрель 2021 года погрузка составила 23 млн т, что на 0,6% меньше, чем в 2020 году. Было погружено: 4,6 млн т нефти и нефтепродуктов (на 9,5% меньше чем в январе-апреле 2020 года), 6,5 млн т железной и марганцевой руды (минус 7,4%), 1,3 млн т черных металлов (плюс 23%), 1,2 млн т лома черных металлов (плюс 22,5%).

Также в указанный период погрузили 1,8 млн т химических и минеральных удобрений (плюс 2,7%), 377 тыс. т цемента (минус 28,5%), 126,4 тыс. т лесных грузов (минус 6,1%), 617 тыс. т химикатов и соды (минус 0,3%), 720,6 тыс. т промышленного сырья и формовочных материалов (минус 12,1%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 35 млрд тарифных тонно-км (плюс 6,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 43,5 млрд тонно-км (плюс 4,1%).