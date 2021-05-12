РИАМО - 12 мая. С мая по июль в Подмосковье пройдет 13 акций «Школа утилизации: электроника», в рамках нее можно будет сдать любую электронику, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Мы живем в такое время, когда говорить о важности мер по защите экологии и окружающей нас природе нужно и важно, однако тот, кто читает новости и сам уже в курсе проблем экологии. И с каждым годом тех, кто в курсе становится больше и экологические движения, и акции имеют множество последователей», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в настоящее время имеется много экопрограмм и возможностей, которые позволяют помочь природе справиться с последствиями жизнедеятельности человека. Так, утилизация и переработка старой электроники на вторичное сырье представляется одной из важных составляющих заботы о природе и ее ресурсах.

По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, в апреле в рамках экопрограммы в регионе удалось собрать и направить на утилизацию 113 т электролома. Большое количество техники собрали городские округа Рузский – 16 т, Люберцы - 15 т, Пушкинский – 10 т. Суммарный объем собранной электроники в регионе с начала года составил 468 т и был переработан в экотехнопарке Фонда рационального природопользования.

Исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова отметила, что Подмосковье – лидер программы, которая также проходит в Санкт-Петербурге, Тамбовской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Нижегородской областях, в республиках Мордовия и Марий Эл.

12-13 мая акция пройдет в Ленинском округе, 17-18 мая – в Одинцовском округе, 19-20 мая – в Химках, 24-25 мая – в Солнечногорске, 26-27 мая – в Клину, 31 мая - 1 июня – в Красногорске.

В июня акция состоится 2-3 июня – в Мытищах, 7-8 июня – в Подольске, 15-16 июня – в Сергиево-Посадском округе, 21-22 июня – в Богородском округе, 28-29 июня – в Коломне, 5-6 июля – в Орехово-Зуевском округе, 12-13 июля – в Щелкове.

«Школа утилизации: электроника» принимает любую электронику. Оператором программы выступает Фонд рационального природопользования. Фонд утилизирует технику на собственных производственных мощностях в Люберцах. Материал, пригодный для вторичного использования, направляется на партнерские заводы.