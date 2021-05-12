РИАМО - 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил медицинских сестер в Государственном Кремлевском дворце в их профессиональный праздник, благодарности вручили шестерым медсестрам, сообщает оперштаб города.
Перед началом праздничного концерта Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником и наградил их благодарностью.
Благодарность мэра Москвы получили медсестра отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ГКБ №31 Татьяна Аверьяненко, старшая медсестра консультативно-диагностического центра ГКБ №15 им. О.М. Филатова Светлана Войнова, медсестра участковая педиатрического отделения детской поликлиники №104 Елена Елисеева, медсестра перевязочной хирургического отделения госпиталя для ветеранов войн №2 Елена Силкина, старшая медсестра поликлиники №134 Дина Журавлева.
По ее словам, за пандемийный период виден рост уважения среди жителей столицы и всех жителей страны к профессии врача, медсестры.
«Все больше молодых москвичей хотят связать свою жизнь с медициной, и последний набор в колледжи показал, что самая востребованная специальность – это сестринское дело», - добавила заммэра.
По аналогии с проектом «Московский врач» планируется утвердить статус «Московская медицинская сестра». Также мэр столицы Сергей Собянин объявил, что всем медицинским сестрам будет выплачена премия в размере 20 тыс. рублей.
Медсестер поздравили с праздником звезды российской эстрады: Дмитрий Маликов, хор Турецкого, Ани Лорак, Леонид Агутин, Стас Море, Диана Арбенина, Олег Газманов и Полина Гагарина.
На сегодняшний день в медучредждениях мегаполиса трудятся свыше 50 тыс. медсестер. Среди них более 20 тыс. работниоков амбулаторно-поликлинического звена, в том числе около 600 медбратьев.
Профессиональный праздник медсестер отмечается каждый год 12 мая. День медсестры берет свое начало с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию.
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