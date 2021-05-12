РИАМО - 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил медицинских сестер в Государственном Кремлевском дворце в их профессиональный праздник, благодарности вручили шестерым медсестрам, сообщает оперштаб города.

Перед началом праздничного концерта Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником и наградил их благодарностью.

Благодарность мэра Москвы получили медсестра отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ГКБ №31 Татьяна Аверьяненко, старшая медсестра консультативно-диагностического центра ГКБ №15 им. О.М. Филатова Светлана Войнова, медсестра участковая педиатрического отделения детской поликлиники №104 Елена Елисеева, медсестра перевязочной хирургического отделения госпиталя для ветеранов войн №2 Елена Силкина, старшая медсестра поликлиники №134 Дина Журавлева.

«Медсестры – это сердце коллектива. Невозможно себе представить ни одно действие, ни один процесс, который можно организовать в поликлинике или стационаре без вашего участия. У нас за плечами 1,5 ковидных года. Этот период, конечно, изменил жизнь каждого из нас. Но у пандемии есть и обратная сторона», – отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за пандемийный период виден рост уважения среди жителей столицы и всех жителей страны к профессии врача, медсестры.

«Все больше молодых москвичей хотят связать свою жизнь с медициной, и последний набор в колледжи показал, что самая востребованная специальность – это сестринское дело», - добавила заммэра.

По аналогии с проектом «Московский врач» планируется утвердить статус «Московская медицинская сестра». Также мэр столицы Сергей Собянин объявил, что всем медицинским сестрам будет выплачена премия в размере 20 тыс. рублей.

Медсестер поздравили с праздником звезды российской эстрады: Дмитрий Маликов, хор Турецкого, Ани Лорак, Леонид Агутин, Стас Море, Диана Арбенина, Олег Газманов и Полина Гагарина.

На сегодняшний день в медучредждениях мегаполиса трудятся свыше 50 тыс. медсестер. Среди них более 20 тыс. работниоков амбулаторно-поликлинического звена, в том числе около 600 медбратьев.

Профессиональный праздник медсестер отмечается каждый год 12 мая. День медсестры берет свое начало с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию.