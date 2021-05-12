РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В этом году порядка 120 новых рабочих мест создадут на предприятии «Энергоконтракт-Томилино» в городском округе Люберцы, которое занимается выпуском средств индивидуальной защиты для специалистов нефтегазовой и других отраслей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава Люберец Владимир Ружицкий и куратор окружного ЦУРа, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетили предприятие «Энергоконтракт-Томилино».

«Это ведущий разработчик и производитель средств индивидуальной защиты для специалистов нефтегазовой и других отраслей во всем мире. Компания стремительно развивается, в текущем году откроет отделочное производство в нашем округе. Задачу создавать комфортные условия для развития бизнеса и поддерживать его на каждом этапе ставит губернатор Андрей Воробьев в рамках президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство», - отметил Ружицкий.

По словам Терюшкова, продукция компании поставляется в более чем 20 стран мира. «Энергоконтракт» выпускает собственные инновационные материалы, в том числе термоогнестойкую ткань «Термол» из арамидного волокна. По своему качеству она не уступает лучшим зарубежным образцам. Компания занимает ведущее место среди российских разработчиков и производителей высокотехнологичных средств индивидуальной защиты для энергетической, нефтегазовой, металлургической и других отраслей промышленности.

«То количество благодарственных писем и сертификатов, которое я увидел, говорит о том, что компания развивается. Эксперты «Энергоконтракта» разработали более 400 моделей, включая первый российский термостойкий костюм от электрической дуги, уникальный противоэнцефалитный костюм «Биостоп», первый защитный комбинезон от выбросов горячей воды и пара «Эк-Пар», первую в России полностью термоогнестойкую боевую одежду пожарного», - пояснил Терюшков.

Он вручил сотрудникам предприятия благодарственные письма и пригласил их к участию в «Корпоративной лиге».

«Проект, который мы запускаем на территории Подмосковья, может стать успешным на всероссийском уровне. Сотрудники предприятий начинают выходить за периметр своей организации и соревноваться в различных дисциплинах. С каждым годом все большее внимание со стороны руководителей предприятий уделяется гармоничному развитию личности сотрудников и спортивной составляющей. Кроме того, «Корпоративная лига» позволит значительно укрепить взаимоотношения в коллективе», - добавил Терюшков.