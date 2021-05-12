РИАМО - 12 мая. Серпуховский музыкально-драматический театр впервые примет пять спектаклей с 21-го Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» по произведениям Ивана Бунина и Антона Чехова. Мероприятие будет проходить с 21 по 30 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Необычная пьеса «Дядя Ваня» откроет 23 мая филиал фестиваля в Серпухове. Ее будет исполнять труппа самого Серпуховского театра. Особенностью станет то, что актеры будут взаимодействовать в партере в повседневной одежде и без соответствия ролям. Эксперимент должен показать, что происходит с людьми при обстоятельствах, которые придумал Чехов.

24 мая Липецкий академический театр драмы им. Толстого сыграет спектакль «Бунин. Рассказы эмигранта» по рассказам «Холодная осень», «Руся», «Антигона» и др. Спектакль называют высказыванием о русской идентичности.

25 мая Молодежный театр «Ангажемент» из Тюмени сыграет спектакль «Дама с собачкой» по Бунину. Он повествует о том, как несерьезная жизнь сильно меняется после любви.

26 мая Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» представит постановку «Три рассказа о любви» по рассказам Бунина «Заря всю ночь», «Дело корнета Елагина» и «Ида».

30 мая в Серпухове выступит коллектив Независимого мультикультурного театрального проекта из Тель-Авива (Израиль) «Ваня. Версия» по пьесе Чехова. Этот экспериментальный спектакль должен возбудить эмпатию у зрителей.

Билеты на спектакли можно купить на сайте Серпуховского музыкально-драматического театра.

В афише «Мелиховской весны» в 2021 году более 25 спектаклей от театров из Испании, Израиля, Польши, Вологды, Нижневартовска и др. Спектакли традиционно пройдут в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», а также в культурном центре «Дружба» в Чехове.