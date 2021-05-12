РИАМО - 12 мая. Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик рассказал, что при покупке квартиры нужно обратить внимание на то, куда выходят окна, а также на поэтажный план дома, сообщает aif.ru.

Во время покупки новой квартиры нужно в первую очередь обратить внимание на то, что происходит за окном. В квартире будет шумно, если окна выходят на трассу, зону разгрузки товаров магазина и даже детскую площадку.

«Лучший вариант — это когда квартира вообще не имеет соседей через стену, а только через коридоры. Неплохо, когда соседние квартиры на этаже граничат через санузлы. Самый проблемный вариант — когда большая комната соседей имеет общую стену с малой комнатой вашей квартиры. В подавляющем большинстве случаев это будет соседство «гостиная — ваша спальня или детская», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это будет плохой вариант. Но этой ситуации получится избежать, если посмотреть на поэтажный план дома.

Также, по его словам, всегда лучше, если лифтовые шахты либо находятся на удалении, либо отделены от стены квартиры коридором или вестибюлем. Несмотря на то, что год от года лифты становятся все менее шумными, эксперт не рекомендует выбирать квартиру на последнем или предпоследнем этаже, рядом с машинным отделением подъемников.

«Здесь, можно сказать, лотерея: в одном случае может быть ничего не слышно, а в другом предстоит самая настоящая борьба за тишину и покой с эксплуатирующей лифт организацией, иногда затягивающаяся на годы. Лучше этого избежать», — считает Боганик.