РИАМО - 12 мая. С 2021 года в роддомах Подмосковья проводят экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию беременным, которые поступают на роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
ВИЧ-статус пациентки становится известен за 10 минут. Так, если у беременной выявляют ВИЧ-инфекцию, ей сразу назначают лечение, которое препятствует заражению ребенка при родах. Также терапия назначается новорожденному. После того, как женщина родит, она остается под медицинским наблюдением и получает лечение в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Подмосковья.
В настоящее время перинатальные центры, роддома, а также отделения родовспоможения обеспечены необходимым количеством экспресс-тестов на ВИЧ, которые позволяют оперативно провести обследование женщины и в при положительном результате начать профилактику перинатальной передачи инфекции ребенку.
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