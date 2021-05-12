РИАМО - 12 мая. С 2021 года в роддомах Подмосковья проводят экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию беременным, которые поступают на роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Данный проект направлен на искоренение в Подмосковье такого пути передачи ВИЧ-инфекции, как вертикальный. В первую очередь, это важно для женщин, не состоящих ранее под наблюдением специалистов, поступающих в роды без документов и результатов анализов. Тогда как в подобных ситуациях действовать надо незамедлительно», – сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин.

ВИЧ-статус пациентки становится известен за 10 минут. Так, если у беременной выявляют ВИЧ-инфекцию, ей сразу назначают лечение, которое препятствует заражению ребенка при родах. Также терапия назначается новорожденному. После того, как женщина родит, она остается под медицинским наблюдением и получает лечение в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Подмосковья.

В настоящее время перинатальные центры, роддома, а также отделения родовспоможения обеспечены необходимым количеством экспресс-тестов на ВИЧ, которые позволяют оперативно провести обследование женщины и в при положительном результате начать профилактику перинатальной передачи инфекции ребенку.

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