РИАМО - 12 мая. Профессиональный статус для медицинских сестер и медицинских братьев планируют ввести в этом году в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. С этим профессиональным праздником поздравил медработников столичный градоначальник.

«Сегодня День медицинской сестры. Поздравляю вас от всей души! Вы успеваете все: выполнить назначения врача, поставить капельницу, покормить тяжелобольного. Первыми встречаете людей на пороге медицинского учреждения, дарите внимание и заботу, поддерживаете добрыми словами. Они тоже лечат, вселяют уверенность в выздоровление», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что недавно в столице ввели статус «Московский врач», за который предусмотрены доплаты.

«В этом году планируем запустить подобный проект для медицинских сестер и медбратьев. Большое спасибо за вашу чуткость и преданность избранному делу. За тепло и внимание к людям. Желаю вам крепкого здоровья!» - резюмировал мэр Москвы.

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