РИАМО - 12 мая. Профессиональный статус для медицинских сестер и медицинских братьев планируют ввести в этом году в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. С этим профессиональным праздником поздравил медработников столичный градоначальник.
Он подчеркнул, что недавно в столице ввели статус «Московский врач», за который предусмотрены доплаты.
«В этом году планируем запустить подобный проект для медицинских сестер и медбратьев. Большое спасибо за вашу чуткость и преданность избранному делу. За тепло и внимание к людям. Желаю вам крепкого здоровья!» - резюмировал мэр Москвы.
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