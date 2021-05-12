РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В микрорайоне Высшая школа городского округа Люберцы для ликвидации пробок до сентября 2021 года планируют обустроить дополнительные автомобильные полосы на дорогах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он вместе с куратором окружного ЦУРа, министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терюшковым осмотрел проблемные участки дороги в этом микрорайоне.

«С началом дачного сезона автомобилисты в Подмосковье все чаще становятся заложниками непростой дорожной ситуации. Чтобы ликвидировать заторы на загруженных участках дорог в микрорайоне Высшая школа Люберец, планируется обустроить дополнительные автомобильные полосы», - отметил Ружицкий.

По его словам, после завершения работ по расширению проезжей части протяженность дополнительной полосы на улице Космонавтов составит 103 м., на улице Электрификации – 155 м. Срок окончания дорожных работ – сентябрь этого года.

Он пояснил, что при повороте с улицы Электрификации на 1-й Панковский проезд большой поток транспорта, согласно ПДД, пропускает встречные автомобили. Как результат - движение замедляется, образуются пробки. При повороте с улицы Космонавтов на улицу Южную скопление автотранспорта происходит в связи с заужением дороги.

«В этом месте особенно в вечернее время всегда образуется затор. Мы приняли решение расширять проезжую часть», - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что такое решение позволит разгрузить проблемное место.

«Транспорт не будет мешать попутному и встречному движению. Планируем провести эти работы за два месяца. Проект разработан, в бюджете городского округа заложены средства. К середине лета машины будут ездить свободнее. Проблема дорожного движения на улице Электрификации в Люберцах должна быть решена», - резюмировал Терюшков.