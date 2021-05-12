РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В майские праздники спортсмены городского округа Люберцы поучаствовали в 43 соревнованиях разного уровня, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего с 1 по 10 мая 2021 года люберецкие спортсмены приняли участие в 43 соревнованиях, в том числе в 10 наиболее значимых: трех всероссийских, четырех областных, одних межмуниципальных, двух муниципальных», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что, например, с соревнований на Кубок России по тхэквондо, которые проходили в Санкт-Петербурге 1 и 2 мая, наши спортсмены привезли 13 золотых, 17 серебряных и 22 золотых медали. На Открытом межрегиональном турнире по баскетболу «Кубок Феникса» в Саратове наш спортсмен завоевал первое место. Третье место у нашего спортсмена – на XX Всероссийских соревнованиях по боксу памяти первого мастера спорта СССР Тверской области Карелина В.Н. среди мужчин 19-40 лет в Твери, он проходил с 3 по 9 мая.

«Второй этап турнира Московской области Федерации роллер спорта «Кубок г.о. Люберцы» в ДС «Триумф» состоялся 1 мая, он принес нашим спортсменам 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. На Открытом турнире по греко-римской борьбе, посвященном Дню Победы, 8 мая в Балашихе наши борцы завоевали 4 золотых и 3 бронзовых. 8 мая в ДС «Триумф» в Люберцах состоялся открытый кубок по ушу-саньда «Наследники Победы», у наших спортсменов – 10 первых, 3 вторых и одно третье место», - добавил Ружицкий.

По его словам, с 10 по 17 мая у спортсменов Люберец запланировано девять выездных мероприятий и пять домашних в городском округе.