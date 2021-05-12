РИАМО - 12 мая. Городские службы Москвы проводят работы по ликвидации последствий ураганного ветра, который повалили 20 деревьев, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В мегаполисе дует шквалистый ветер. В городе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и ветра.

По состоянию на 20:00 среды, ветер также повредил 12 машин и один фонарный столб.

Сотрудники городских служб оперативно распиливают и вывозят поваленные в Москве деревья. Кроме того, они демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Горожанам рекомендовали быть предельно внимательными на улице. Не следует укрываться под деревьями и не стоит оставлять свои авто вблизи них. По возможности советуют провести время дома.